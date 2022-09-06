Назван тип мужчин, которые легче располагают к себе окружающих Сексолог Генварская: рыжеволосые мужчины легче располагают к себе окружающих

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Мужчинам с рыжим цветом волос легче расположить к себе окружающих, заявила сексолог, психотерапевт Диана Генварская. По мнению специалиста, рыжеволосые более эмоциональны и чувствительны, они также позитивны и имеют хорошее чувство юмора, что привлекает к ним особое внимание, пишет РИАМО.

Во-первых, потому что это редкость. <...> Во-вторых, рыжеволосые люди более чувствительные, что также может привлекать к ним внимание окружающих, когда человек брызжет позитивными эмоциями, искрометным юмором, что у рыжеволосых людей бывает довольно часто, — пояснила эксперт.

Генварская добавила, что цвет волос в некоторой степени влияет на запах. Исследования показали, что у рыжеволосых есть кислотная тонкая пленка, покрывающая кожу, как мантия, что придает им «полуопьяняющий» аромат.

Врач отметила, что рыжий цвет волос влияет и на здоровье человека. Такие люди меньше подвержены диабету, астме, артриту, раку предстательной железы. Однако они рискуют заболеть раком кожи, заключила специалист.

Психолог и сексолог Регина Спиридонова ранее предупредила, что продолжительное сексуальное воздержание опасно для мужчин возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем с простатой и потенцией. По ее словам, отказ от секса также может спровоцировать геморрой и ухудшить качество спермы.