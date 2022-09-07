Назван тип инвесторов, согласных вкладывать в экономику Украины Политолог Марков заявил, что Зеленский привлечет на Украину деньги авантюристов и криминала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков заявил, что в экономику Украины в нынешних условиях согласятся инвестировать авантюристы и полукриминальные элементы. Таким образом он прокомментировал видеоролик с обращением лидера соседней страны Владимира Зеленского — руководитель государства призвал мировую общественность поддерживать проекты на Украине на миллиарды долларов.

Честно говоря, даже загадка — почему так. На Украине идут боевые действия. Никакие инвесторы действовать не будут. Но, я думаю, это в рамках имиджа своего правительства (Зеленского. — NEWS.ru). Чем лучше имидж, тем больше дадут денег. Не только на боевые действия, но и на экономику. Зеленский просто выпрашивает деньги. [Зарубежные] правительства, может быть, и дадут. Частники — никогда не пойдут, кроме авантюристов, полукриминальных [элементов], — отметил Марков.

Накануне в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой был опубликован ролик, на кадрах которого Зеленский призвал зарубежных инвесторов вкладывать средства в экономику Украины. Политик назвал страну «хорошим местом для финансовых возможностей» и пригласил бизнес в свое государство.

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что Офис президента (ОП) Украины побеждает Россию «только языком» — на словах. Таким образом он прокомментировал призыв главы ОП Михаила Подоляка к жителям полуострова подготовить убежище и запас воды и ждать «деоккупации» региона. По словам сенатора, в Киеве никак не могут смириться с поражением.