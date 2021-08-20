Назван срок завершения модернизации российских военкоматов

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Евгений Бурдинский рассказал, что на текущий день Минобороны проводит плановую модернизацию военкоматов. Завершить её планируется в 2023 году, пишет ТАСС.

Бурдинский уточнил, что 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развёртывания. Кроме того, почти во всех военкоматах есть система воинского учёта. Что касается системы психодиагностического обследования призывников, то она есть абсолютно во всех таких учреждениях.

Более того, три четверти имеют доступ к сети Интернет через конфиденциальные каналы Минобороны, — сказал Бурдинский.

Он отметил, что работа с использованием всех этих технических средств идёт только в «закрытом контуре». Это обусловлено характером обрабатываемой информации. Тем не менее это ограничивает возможность взаимодействия с гражданами.

Как результат, необходимость неоднократных обращений граждан в военкоматы и длительное ожидание ими поступления необходимой информации в бумажном виде, — добавил Бурдинский.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия — это институт, которому россияне доверяют больше всего. Он уточнил, что 12 лет назад армии доверяли 27–29% россиян, а сейчас этот показатель составляет от 79% до 86%.