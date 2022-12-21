Назван срок восстановления после гриппа Профилактолог Токарев: восстановление после гриппа может длиться больше полугода

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Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что период восстановления после гриппа может длиться от полугода и более. Эксперт добавил, что все зависит от степени поражения органов. По его словам, некоторые осложнения, например, фиброз легочной ткани может выявиться даже через несколько месяцев после перенесенной пневмонии.

Фиброзы легочной ткани после перенесенной вирусной пневмонии могут обнаруживаться даже через несколько месяцев после выздоровления. Восстановление после гриппа иногда может длиться до полугода и более, — сказал Токарев.

Специалист отметил, что возникновение осложнений зависит от нескольких факторов, например, от тяжести течения инфекции и объема поражений органов и систем.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал, что если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз. Эксперт уточнил, что у здорового человека в маске снижается риск заражения в 20 раз, а больной человек в маске снижает вероятность заражения других в пять раз.

Он напомнил, что для гриппа коэффициент репликации составляет 4-5, именно такое число людей способен заразить человек, болеющий вирусом. Специалист добавил, что эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.