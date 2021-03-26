Назван срок подачи Путиным декларации о доходах

https://static.news.ru/photo/27faa51e-8ebc-11eb-822b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах за 2020 год до 1 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, переноситься сроки не будут.

Срок сдачи до 1 апреля. Всё в силе, — отметил Песков в беседе с РИА Новости.

Закон предусматривает, что сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса переносился срок предоставления деклараций о доходах служащих. Тогда Путин продлил срок до 1 августа.