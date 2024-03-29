Назван срок от суда до казни террористов, если снимут мораторий Адвокат Багатурия: казнить боевиков могут через два года после отмены моратория

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Подозреваемые в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в случае отмены моратория на смертную казнь смогут подать апелляцию на соответствующий приговор, предположил в комментарии NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Юрист не исключил, что в таком случае от момента оглашения приговора до его исполнения пройдут два-три года.

Пока обвинительный приговор, в том числе предусматривающий смертную казнь, не пройдет все судебные инстанции, его не исполнят. Сначала первый суд, потом апелляция, потом кассация, потом Верховный суд. Это может занимать два-три года. Когда приговор вступил в силу, его пересмотреть невозможно, отменить невозможно. Все, осужденный ждет исполнения... Все будет зависеть от инструкций ФСИН, если дойдет до отмены моратория, — сказал Багатурия.

При этом эксперт подчеркнул: фигурантов дела о теракте в «Крокусе» даже в случае отмены моратория на смертную казнь не приговорят к высшей мере наказания, так как УК РФ обратной силы не имеет. Он объяснил, что изменение закона, ухудшающее положение осужденного, не допускается.

Им в любом случае грозит пожизненное лишение свободы, а не смертная казнь, — подытожил Багатурий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что закон о смертной казни еще не отменен. По его словам, суд имеет право вынести такой приговор. Он отметил, что для исполнения закона также нужно восстановить помещения и штат людей, которые приводили бы приговор в исполнение.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уже напоминал, что действующее законодательство России не допускает применение смертной казни для террористов даже в случае отмены моратория. Поэтому указывать на Конституционный суд в качестве препятствия для казни нельзя, добавил он.