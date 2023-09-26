Назван способ замещения Европой газа из «Северных потоков» Эксперт Скрябин: Европа замещает газ из «Северных потоков» поставками СПГ из США

Фото: Bernd Wastneck/dpa/Global Look Press

Европейские страны компенсируют недополученный газ из магистрали «Северный поток» путем увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и Алжира, заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в интервью РИА Новости. Он отметил, что часть невостребованного СПГ со стороны Китая также была направлена в Европейский союз.

Замещение произошло поставками СПГ из Америки, Катара, Алжира. Также часть «невостребованного» СПГ со стороны КНР ушло в ЕС. Но надо заметить, помимо замещения, ЕС еще и существенно сократил собственное потребление газа — на порядка 17%, — заявил Скрябин.

Эксперт по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов добавил, что основным источником замещения российского газа стали поставки американского СПГ, которые значительно увеличились. Однако он предупредил, что в случае холодной зимы даже при рекордных объемах СПГ и полных запасах в хранилищах Европа может столкнуться с определенными рисками.

Летом стало известно, что Россия оказалась главным поставщиком газа в Испанию за июнь, о чем сообщила в отчете энергетическая компания Enagás. По данным концерна, месячная доля голубого топлива из РФ от общего импорта составила 26,8%.