Назван способ выявить скрученный пробег у машины Автокриминалист Шелков: показания на одометре можно проверить по среднестатистическому пробегу

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Пробег на некоторых автомобилях скручивается при снятии приборной панели, следы демонтажа которой могут указывать, что в показания вносились изменения, рассказал «Газете.Ru» глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. При выборе поддержанного авто собеседник издания посоветовал изучать регламент обслуживания и посмотреть, какое ТО проводилось на каждом этапе пробега. Также проверить реальность показаний на одометре можно, исходя из среднестатистического пробега, зависящего от условий эксплуатации и конкретного города, рассказал Шелков.

В Москве средний пробег составляет 20-25 тысяч км в год. Можно умножить его на возраст автомобиля и получить его примерный пробег, — посоветовал эксперт.

Проверять автомобили можно через интернет-ресурсы, приобретая разные отчеты и изучая, когда и на каком пробеге машина получала диагностическую карту, добавил Шелков. Кроме того, «пробить» данные о транспортном средстве можно по старым объявлениям о продаже, которые индексируются поисковиками.

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