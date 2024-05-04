Назван способ выяснить судьбу спецназовца Ульмана, якобы погибшего на СВО Ветеран ГРУ Чубаров: о судьбе Ульмана нужно спросить его жену и сослуживцев

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О судьбе спецназовца Эдуарда Ульмана, предположительно погибшего в зоне СВО, нужно спросить его сослуживцев и жену, заявил NEWS.ru генерал-майор ГРУ в отставке Александр Чубаров. Он не исключил, что достоверной информацией обладают те, под чьим началом Ульман служил в элитных подразделениях.

Нужно разобраться, в каком спецназе он служил, в каком полку. Нужно найти его сослуживцев, руководство, людей, которые знали его. Я знаю, кто это, но с ним не контачил. Вопросы надо задавать супруге, сослуживцам и начальству, — добавил Чубаров.

Семья бывшего командира группы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) капитана Эдуарда Ульмана отрицает его участие в спецоперации и гибель на фронте, заявила «Коммерсанту» зампредседателя общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова. По ее словам, супруга военного утверждает, что он умер еще в 2007 году.

Замглавы «Женщин Бурятии» также добавила, что официальной информации о гибели Ульмана нет. По словам Коробенковой, военная прокуратура не располагает такими данными, поскольку звонила ей и ее сыну — офицеру спецназа ГРУ Анатолию Коробенкову, бывшему сослуживцу Ульмана, чтобы получить подтверждение гибели капитана.

Информацию о смерти Ульмана в зоне СВО сообщили в издании «Новая Бурятия». При каких обстоятельствах он погиб и когда он попал в зону военных действий, не уточняется.

Известно, что в 2007 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве мирных жителей Чечни. Спецназовец и двое фигурантов из трех пропали до вынесения приговора.