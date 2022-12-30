Назван способ выбрать вкусные мандарины Эксперт Храмова: чтобы выбрать вкусные мандарины, нужно обратить внимание на их кожуру и запах

Чтобы выбрать вкусные мандарины, следует обращать внимание на их кожуру, аромат и внешний вид, рассказала URA.RU доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова. Кроме того, по ее словам, важно разбираться в сортах этих фруктов, чтобы знать свойственные им признаки спелости.

Необходимо обращать внимание на кожуру, аромат, внешний вид. Качественный мандарин должен иметь ровную кожуру без повреждений, признаков порчи. Он должен быть упругим. Есть стереотип, что мандарины светлого окраса более кислые, чем имеющие яркую кожуру. Однако внешний вид не всегда может сигнализировать о спелости и сочности плодов. Следует знать признаки, свойственные сортам мандаринов и их гибридам, — рассказала Храмова.

Эксперт также перечислила основные сорта, которые можно встретить в отечественных магазинах. Мандарины «Сатсума» — достаточно крупный сорт, яркая кожура, мало косточек, «Уншиу» — размер небольшой, приплюснутая форма, почти без косточек, выращивается в Абхазии.

Храмова также напомнила о марокканских мандаринах — небольшие с тонкой корочкой, выраженного оранжевого цвета, сладкие на вкус. Она рассказала, что этот сорт является гибридом апельсина и мандарина, поэтому плоды будут сочными, душистыми и вкусными.

«Танжерины» считаются морокканскими по происхождению, но часто их импортируют из Китая, отметила эксперт. При этом, по ее словам, на вкус они слаще абхазских и практически не имеют косточек в отличии от «Минеолы» — гибрида грейпфрута (сорт «Дункан») с «Танжерином». У них цвет насыщенный оранжевый с красным оттенком, однако много косточек.

По ее словам, самыми распространенными в России считаются абхазские — они уже стали брендом, однако доподлинно проверить страну происхождения можно только попросив документы.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала об опасности мандаринов. По ее словам, эти фрукты противопоказаны людям с энтеритом, колитом и гастритом.