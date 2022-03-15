Назван способ выбрать самую перспективную профессию

Советник руководителя Федеральной службы по труду и занятости Владимир Панкратов посоветовал при выборе профессии обращать внимание на выделяемые правительством квоты для иностранных специалистов. По его словам, таким образом можно определить, какие профессии наиболее востребованы, пишет «Радио 1».

Каждый год правительство РФ утверждает квоты на привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов. И по этому официальному перечню можно сказать, что этих профессий не хватает и они востребованы, — сказал он.

Панкратов отметил, что эти данные могут стать пищей для размышления родителям и выпускникам школ. Если ориентироваться на них, то можно пойти учиться на перспективное направление, которое в будущем обеспечит востребованной работой и высоким доходом.

Ранее сообщалось, что Минтруд может уже к концу текущей недели принять пакет мер для сохранения занятости россиян и для поддержки компаний, вынужденных приостановить работу для перенастройки производств и логистики.

Эксперт в HR-отрасли, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина дала несколько советов, как молодым специалистам найти работу.