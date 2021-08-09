Названы способы вернуться в рабочий ритм после отпуска

Чтобы возвращение из отпуска прошло безболезненно, необходимо заранее составить список задач, которые следует решить на работе в первую очередь, и резко не погружаться в рабочий процесс. Об этом «Москве 24» рассказали эксперты центра занятости «Моя работа».

Перед отпуском лучше всего расправиться с самыми тяжёлыми и основными задачами. Несмотря на то что новые вопросы после возвращения из отпуска будут увеличивать нагрузку, заранее завершённые дела помогут легко влиться в рабочий процесс, сообщают эксперты.

После возвращения из отпуска следует составить список задач, которые накопились за время отсутствия работника, и выставить их по приоритетности. Таким образом, рабочий процесс будет более организован, отмечают специалисты.

Также следует сохранять ощущение праздника, не вливаясь в рабочий процесс с головой. Специалисты советуют купить себе и коллегам чего-нибудь сладкого, прогуляться в местном парке, приобрести в офис букет цветов или сделать всё, что только может поднять настроение.

Ещё одним важным поддерживающим фактором является общение с коллегами по работе. Можно поделиться с ними своими чувствами и переживаниями, советуют эксперты.

Ранее психотерапевт рассказал о лучшем времени для отпуска. Исходя из того, какой образ жизни ведёт человек, активный или пассивный, время для отпуска будет соответствующее.