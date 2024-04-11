Назван способ узаконить самовольную реконструкцию жилого дома Депутат Гаврилов: россияне могут узаконить самовольную реконструкцию дома

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Проведение реконструкции жилого дома без разрешения соответствующих ведомств или если здание находится в долевой собственности будет считаться самовольным, заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов для NEWS.ru. Однако при желании такую перепланировку можно официально зарегистрировать, уточнил он.

К самовольным изменениям дома можно отнести манипуляции с его высотой, количеством этажей, площадью или объемом, обратил внимание Гаврилов. В то же время при наличии технической возможности указанная постройка может быть приведена в соответствие с установленными требованиями путем демонтажа только той части объекта, которая была создана в результате реконструкции, отметил депутат.

То есть для регистрации необходимо привести дом в состояние, соответствующее действующим нормативным требованиям, или в предыдущее состояние (до реконструкции) в случае, если это не противоречит действующим нормативам. Снос самовольных построек с нарушениями может быть осуществлен по решению суда, — констатировал председатель Комитета ГД.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, напомнил он.