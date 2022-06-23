Назван способ увеличить пенсию на 100 тысяч рублей Финансист Бутаков раскрыл способ увеличить пенсию на 100 тысяч рублей

Фото: Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press

Финансовый директор КПК «Капитал» Регионов Игорь Бутаков заявил URA.RU, что дополнительно получать прибавку к пенсии в 100 тысяч рублей в месяц можно, откладывая 10% от своего дохода на протяжении 30 лет. Эксперт добавил, что при самом консервативном размещении средств можно достичь прибавку в размере от 70 до 100 тысяч рублей. По его словам, главное правило в этой ситуации в том, чтобы создать план накоплений и следовать ему.

Если говорить о статистике, то регулярное инвестирование всего 10% от своего дохода способно на промежутке в 30 лет создать дополнительную прибавку к пенсии в размере около 70–100 тысяч рублей, — рассказал Бутаков.

Он призвал вкладывать процент от вложений в более рисковые инструменты, например, фондовый рынок и криптовалюту, так как они имеют более высокий потенциал дохода.

Юрист Павел Уткин ранее рассказал, что досрочное погашение кредита может сильно повлиять на финансовую репутацию заёмщика. Он пояснил, что в этом случае банк может сделать пометку для других банков, которые будут предлагать более высокий процент при следующем кредите. Отмечается, что любые комиссии штрафы и санкции со стороны кредитной организации могут стать поводом для судебного разбирательства.