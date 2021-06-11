Назван способ спрятаться от мошенников в Сети

Чтобы не стать жертвой мошенников и обезопасить свои соцсети от взлома, необходимо скрыть адрес электронной почты. Такой совет дал пользователям в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
По словам эксперта, электронная почта является
Однако чтобы получить доступ к почте, мошенники сначала должны узнать её адрес и лишь потом начать подбирать способы взлома. Если же адрес неизвестен, то злоумышленникам «некуда прицеливаться». Поэтому информацию о своём почтовом ящике необходимо скрывать.
Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была «засвечена» и больше нигде не используется. Не надо «светить» адрес и в банковских договорах, учитывая, что утечки данных от банковского персонала, к сожалению, тоже случаются, — посоветовал эксперт.
Ранее стало известно, что телефонные мошенники в России начали использовать новую схему вымогательства с привлечением ложных участковых и угрозами убийств родственников.