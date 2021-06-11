Назван способ спрятаться от мошенников в Сети

https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не стать жертвой мошенников и обезопасить свои соцсети от взлома, необходимо скрыть адрес электронной почты. Такой совет дал пользователям в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

По словам эксперта, электронная почта является предметом особого интереса мошенников, желающих получить доступ к страницам пользователей в Сети. Мейл может стать ключом, открывающих пароли на всех аккаунтах. Это происходит потому, что практически везде существует функция «вспомнить пароль», Нажимая на эту кнопку, на почту придёт специальное сообщение, позволяющее сменить пароль.

Однако чтобы получить доступ к почте, мошенники сначала должны узнать её адрес и лишь потом начать подбирать способы взлома. Если же адрес неизвестен, то злоумышленникам «некуда прицеливаться». Поэтому информацию о своём почтовом ящике необходимо скрывать.

Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была «засвечена» и больше нигде не используется. Не надо «светить» адрес и в банковских договорах, учитывая, что утечки данных от банковского персонала, к сожалению, тоже случаются, — посоветовал эксперт.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники в России начали использовать новую схему вымогательства с привлечением ложных участковых и угрозами убийств родственников.