Назван способ справиться со стрессовым перееданием из-за событий в мире Диетолог Дианова: нужно научиться не «заедать» стресс из-за мировых процессов

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Для того чтобы избавиться от привычки «заедать» стресс и тревогу, необходимо научиться жить с теми событиями, на которые невозможно повлиять, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Нурия Дианова. По ее словам, в текущих условиях может возникать не только острый, но и хронический стресс. К тому же, добавила эксперт, добавляется «тревожное» переедание.

Когда всё подкрепляется той самой доступной едой, чтобы что-то загасить. Стресс — надо учить людей менять отношение к этому. Мы не можем избавить планету от того, что происходит. Мы на это сильно повлиять не можем, но мы должны научиться жить в этом и не заедать стресс, — советует Дианова.

Ранее врач-физиотерапевт Кирилл Антонов посоветовал для избежания переедания во время стресса съесть протеиновый батончик или выпить протеиновый коктейль. Специалист подчеркнул, что белок поможет избавиться от чувства голода. Также вместо батончиков можно съесть сырые грецкие или лесные орехи.

Он пояснил, что протеиновые батончики благодаря высокому содержанию белка позволяют дольше оставаться сытыми и снижают нагрузку в виде углеводов и дополнительных элементов, которые могут привести к набору лишнего веса. Антонов порекомендовал питаться равномерно с равнозначными интервалами времени, чтобы не появлялось сильное чувство голода.