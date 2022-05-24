Назван способ спастись при ЧП во время купания в водоёме Инструктор по сплавам на байдарке Багинян рассказал, как спастись при ЧП во время купания

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Инструктор по сплавам на байдарке Артур Багинян заявил, что основной причиной гибели людей во время отдыха у реки или моря является купание в состоянии алкогольного опьянения. Он предостерёг людей от купания в нетрезвом состоянии. Эксперт также посоветовал проводить свой отдых в специально оборудованных местах и на пляжах, пишут «Известия».

Купаться надо только в специально оборудованных местах и на пляжах, чаще всего рядом есть указатели. Только в этих местах человек может избежать травм и получить помощь спасателей, — рассказал Багинян.

Он также посоветовал людям, которые не умеют плавать, находиться в воде на глубине не выше пояса. Он напомнил про недопустимость в этом случае использования надувных матрасов и кругов.

Врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова ранее обратилась к пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями с призывом воздержаться от поездок на дачу в период обострения болезни. Эксперт отметила, что в случае экстренной ситуации людям не смогут оказать необходимую помощь. Она пояснила, что таким пациентам необходимо принимать определённый набор препаратов строго на постоянной основе.