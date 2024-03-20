Назван способ сохранить картофель до полугода Express: сохранить картофель свежим до полугода поможет холодильник

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Чтобы сохранить картофель свежим до полугода, нужно хранить его на нижней полке холодильника, пишет издание Express со ссылкой на экспертов. Ранее такой способ хранения считался опасным, однако последние исследования показали, что он не несет в себе никакого вреда.

Предполагалось, что в холодильнике у клубней вырабатывается акриламид. Это химическое вещество, как выяснилось, может повысить риск развития рака. Именно из-за него врачи советуют вымачивать картофель перед жаркой. Однако теперь считается, что хранение картофеля в холодильнике не увеличивает потенциал этого опасного соединения.

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, что картофель является идеальным продуктом для гипертоников, поскольку содержит большое количество калия. По ее словам, он помогает снизить давление, а значит, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт посоветовала запекать или варить картофель, чтобы в нем сохранились полезные вещества.

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов объяснил, что за полтора месяца до высадки картофель следует проращивать. Он подчеркнул, что на холоде клубни «спят», поэтому их нужно временно разместить на рассеянном свету в более теплом помещении, чем балкон или подвал.