Назван способ снизить число мобилизованных россиян Эксперт по безопасности Хаминский призвал официально пригласить в Россию иностранных добровольцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эксперт по безопасности Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru призвал подписать договор о взаимной военной помощи между Россией и странами, получавшими в свое время аналогичную поддержку от Москвы. Он отметил, что одним из таких государств может стать Сирия. По его словам, подобные меры, вероятно, снизят число мобилизованных граждан РФ, «вырванных из экономики».

В качестве выхода можно рассмотреть подписание с этими странами договоров о взаимной военной помощи, в оказании которой будут принимать участие как бойцы регулярной армии, так и добровольцы. Для этих целей в стране, например в Сирии, создается добровольческий батальон, формируется резервистами, которые в рамках международного договора направляются в нашу страну, — сказал Хаминский.

Он подчеркнул, что уровень вознаграждения контрактников и добровольцев в РФ сегодня настолько конкурентоспособен, что укомплектовать тактические подразделения на совершенно законной основе из иностранных добровольцев не составит труда.

Такие смешанные по составу подразделения после обучения и слаживания можно направлять для обеспечения безопасности в приграничные районы Белгородской, Курской и Воронежской областей, а затем, по решению командования, задействовать и на других территориях. И тогда число мобилизованных и вырванных из экономики россиян можно снизить кардинальным образом, — подытожил Хаминский.

Ранее лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что Москва может и должна «перестать стесняться» и допустить к участию в СВО на Украине иностранные ЧВК и военных — в отставке и действующих. Общественник добавил, что «в пострадавших от действий Запада дружественных странах полно мотивированных бойцов, готовых сражаться против нацизма». По мнению активиста, Запад «наплевал на все законы морали и правила».