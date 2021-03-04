Назван способ сбить цену при покупке жилья

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Чтобы купить квартиру дешевле, нужно знать, в каких случаях уместен торг. Самые популярные причины для торга перечислила управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

По её словам, сбивать цену нужно с умом: первая веская причина — последний или первый этаж здания.

Проживание на первом этаже сопряжено с такими неудобствами, как соседство с коммерческими объектами, холод и неприятный запах из подвала, высокий риск ограбления, шумы с улицы, — цитирует её агентство ПРАЙМ.

На последних этажах традиционные проблемы — протечка крыши, слабый напор воды и риск поломки лифта.

Также проблемы могут возникнуть у угловых квартир или если окна выходят на стену или стройку. Также квартиру стоит осматривать днём, при естественном освещении, чтобы разглядеть наиболее очевидные недостатки. Если в ней плохие коммуникации и электропроводка, смело можно сбивать цену, так как потребуется их замена.

Отдельное внимание нужно уделить техническому состоянию квартиры, есть ли не узаконенная перепланировка, например.

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