Назван способ распознать телефонных мошенников

На фоне ситуации на Украине и введения большого количества западных санкций телефонные мошенники начали воплощать в жизнь новые схемы обмана граждан. Как вовремя их распознать и не поддаться на хитрую уловку, рассказал руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, сообщает Lenta.ru. Он отметил, что аферисты хорошо осведомлены о всех нюансах общения с клиентами реальных работников банков и порой распознать их не просто.

Если вам поступает звонок, которого вы не ожидаете, с «мегавыгодным» предложением, от которого очень сложно отказаться, последовательность действий может быть только одна: повесить трубку, зайти на сайт финансового учреждения и проверить наличие такой акции на сайте, — объяснил Сизов.

По мнению эксперта, ещё один надёжный способ убедиться, что звонили мошенники, — самостоятельно перезвонить в банк и уточнить информацию у реального сотрудника, либо набрать номер, с которого поступил звонок. Чаще всего аферисты используют механизм подмены номера, поэтому перезвонить нечистым на руку «банкирам» попросту не получится, а это ещё один верный признак, что человек на другом конце провода является нелегитимным сотрудником финансовой организации, добавил Сизов.

Ранее о звонках мошенников предупредило и Министерство здравоохранения России. По словам его представителей, аферисты звонят гражданам от имени ведомства и советуют закупиться медикаментами впрок, вызывая таким образом панические настроения и искусственный ажиотаж на рынке лекарств.