При продаже квартир риелтор-мошенник, как правило, быстро выдаёт себя торопливым разговором и рассказами о том, что квартиру или дом вот-вот кто-то купит, рассказала Lenta.ru юрист и психолог София Болховитина. По словам эксперта, она неоднократно работала с жертвами мошенничества, когда клиентов грабили уже на этапе подписания договора.

По оценке специалиста, в сфере недвижимости уже давно процветает мошенничество. Болховитина раскрыла схемы обмана «чёрных риелторов», которые сначала шантажируют тем, что квартиру на днях должен купить другой клиент, в результате жертва соглашается на молниеносное подписание договора и тем самым передаёт все свои реквизиты мошеннику.

Жертву ловят на заманчивости предложения. «У нас наиболее выгодные условия, и ценовая политика вас приятно удивит», — так звучит первая настораживающая речь мошенника. Также должна насторожить фраза «я представитель собственника», возможность дистанционно заключить договор, акцентирование на офисе агентства, где предлагают заключить договор,рассказала юрист.

Кроме того, по её словам, следует насторожиться в том случае, если предлагаемая недвижимость выглядит слишком идеально, словно картинка из рекламного ролика, а также если риелтор навязывает недвижимость или условия и при этом старается торопить.

Болховитина также порекомендовала не пренебрегать отзывами клиентов в местных группах, а при наличии малейших подозрений сразу же обращаться за консультацией к адвокату.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак ранее рассказал: чтобы распознать «черных риелторов», перед обращением в организацию нужно прочитать отзывы о компании и проверить реквизиты юрлица, обычно у мошенников отзывы куплены, а их фирма находится не по месту регистрации. Он также отметил, что оплачивать услуги необходимо только после оказания услуг.