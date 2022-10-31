Назван способ распознать риелтора-мошенника Юрист Болховитина: риелторы-мошенники выдают себя торопливой речью

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При продаже квартир риелтор-мошенник, как правило, быстро выдаёт себя торопливым разговором и рассказами о том, что квартиру или дом вот-вот кто-то купит, рассказала Lenta.ru юрист и психолог София Болховитина. По словам эксперта, она неоднократно работала с жертвами мошенничества, когда клиентов грабили уже на этапе подписания договора.

По оценке специалиста, в сфере недвижимости уже давно процветает мошенничество. Болховитина раскрыла схемы обмана «чёрных риелторов», которые сначала шантажируют тем, что квартиру на днях должен купить другой клиент, в результате жертва соглашается на молниеносное подписание договора и тем самым передаёт все свои реквизиты мошеннику.

Жертву ловят на заманчивости предложения. «У нас наиболее выгодные условия, и ценовая политика вас приятно удивит», — так звучит первая настораживающая речь мошенника. Также должна насторожить фраза «я представитель собственника», возможность дистанционно заключить договор, акцентирование на офисе агентства, где предлагают заключить договор, — рассказала юрист.

Кроме того, по её словам, следует насторожиться в том случае, если предлагаемая недвижимость выглядит слишком идеально, словно картинка из рекламного ролика, а также если риелтор навязывает недвижимость или условия и при этом старается торопить.

Болховитина также порекомендовала не пренебрегать отзывами клиентов в местных группах, а при наличии малейших подозрений сразу же обращаться за консультацией к адвокату.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак ранее рассказал: чтобы распознать «черных риелторов», перед обращением в организацию нужно прочитать отзывы о компании и проверить реквизиты юрлица, обычно у мошенников отзывы куплены, а их фирма находится не по месту регистрации. Он также отметил, что оплачивать услуги необходимо только после оказания услуг.