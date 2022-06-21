Назван способ распознать продукт с пальмовым маслом Диетолог Гинзбург назвал способ распознать продукт с пальмовым маслом

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что очень дешевый относительно своих конкурентов товар может иметь в своём составе пальмовое масло. Эксперт напомнил, что, согласно российскому законодательству, к наименованию товара с содержанием пальмового масла производитель должен добавлять слово «продукт». Он предостерёг от потребления продуктов с содержанием этого компонента из-за большого количества трансжиров, пишет URA.RU.

Если там пальмовое масло, то нельзя писать «сыр», а следует уже писать «сырный продукт». И в составе это прописывается. Второй момент, если вы видите дешёвый и не соответствующий цене продукт, его тоже можно считать аналогом, — рассказал Гинзбург.

Он добавил, что трансжиры очень плохо расщепляются в организме и в массе откладываются под стенки сосудов или в печени.

Врач-эндокринолог «Мой Сервис Мед» Полина Жаркова ранее заявила, что включение кабачков в рацион поможет улучшить пищеварение и снизить вес. Эксперт пояснила, что овощ на 95% состоит из воды, а оставшиеся 5% занимает клетчатка, в нём также всего 24 килокалорий на 100 грамм. Врач отметила, что клетчатка в кабачке помогает не переедать, а также улучшает пищеварение. Эндокринолог также указала на то, что продукт стимулирует синтез лейкоцитов, а витамин А защищает глаза, укрепляет иммунитет и улучшает репродуктивную функцию.