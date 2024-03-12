Назван способ проломить анонсированные Украиной 2000 км линий обороны Дандыкин: ВС РФ должны бить по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Фото: МО РФ

Российская армия должна постоянно бить по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины, чтобы противник не смог выстроить три линии обороны, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что несмотря на серьезный дефицит материальных средств у Киева, любая оборонительная линия, даже выстроенная наспех, требует колоссальных усилий для ее прорыва.

Чтобы Украина даже в теории не смогла выстроить три линии обороны, необходимо постоянно наносить удары всем, чем только можно: это авиация, артиллерия, флот, ОТРК, диверсанты, снайперские группы. Крошить в пыль все, что хоть как-то может помочь ВСУ окопаться. Бить по местам сосредоточения живой силы и техники. Устроить им огненный смерч, — подчеркнул собеседник.

Эксперт добавил, что недавно появились сообщения о начале производства и применения российской планирующей бомбы массой 1500 килограммов. Также он отметил, что у ВС РФ уже имеются планирующие бомбы ФАБ-500, которые постоянно модернизируются.

Поэтому мы обязаны пресекать любую попытку ВСУ окопаться. Тем более сейчас все просматривается из космоса. Или как минимум с БПЛА, — заключил Дандыкин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что ВС РФ нужно переходить в наступление и отодвинуть линию фронта, чтобы прекратить атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, лишь оборонительными действиями не удастся добиться победы в конфликте.