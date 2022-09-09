Назван способ преодолеть профессиональное выгорание Педагог Красновид: преодолеть профессиональное выгорание поможет выход из зоны комфорта

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Профессиональное выгорание наступает, когда человек слишком долго находится в зоне комфорта, поэтому преодолеть кризис поможет выход из нее, заявил учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск Павел Красновид. В разговоре с РИАМО эксперт отметил, что наравне с другими профессиями, требующими большой эмоциональной отдачи и личной вовлеченности, профессиональному выгоранию подвержены также и преподаватели, у которых впереди очередной непростой учебный год.

Профессиональное выгорание наступает, когда постоянно находишься в зоне комфорта. Когда тебя все абсолютно устраивает, и ты не видишь повода для саморазвития. Представьте себе эмоцию в виде линии на графике. Если она будет абсолютно прямая (не в минус, не в плюс), не будет похожа на кардиограмму, тогда, наверное, пациент скорее мертв, чем жив, — пояснил Красновид.

Учитель также поделился, что ему самому в один момент помогло участие в федеральном конкурсе среди педагогов, так как постоянная динамика подобных событий подстегивает к саморазвитию. На таких проектах профессиональное навыки оценивают заслуженные эксперты. Красновид подчеркнул, что плюс любых подобных событий в жизни — это то, что учитель выходит из рутинного круга и начинает иначе смотреть на свою профессию.

Педагог ранее заявил, что хороший учитель должен сочетать в себе доброту и требовательность, быть профессионалом во всех направлениях своей деятельности. По мнению Красновида, преподаватель также должен быть интересным человеком, поскольку через интерес к личности учитель и ребенок будут погружаться в тот или иной массив знаний по школьным предметам.