Назван способ предотвратить неисправности в работе аккумулятора на морозе Автоэксперт Попов посоветовал проверять срок годности аккумулятора до начала холодов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обезопасить машину от «севшего» на морозе аккумулятора можно проверив срок его годности до начала холодов, рассказал в беседе со «Словом и Делом» автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, батареи AMG или SLI служат от трех до пяти лет — если срок их использования подходит к концу, следует заменить его. Специалист уточнил, что исправный аккумулятор быстро восстанавливает способности к выработке тока после перехода температуры из минуса в плюс.

На морозе происходит распад сульфата свинца в аккумуляторных пластинах, что уменьшает номинальную емкость блока питания и делает ее неспособной вырабатывать нужную силу тока. Но как только температура переходит из минуса в плюс — рабочие функции нового и хорошего аккумулятора быстро восстанавливаются, — объяснил Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что окончательно «сесть» может только старый аккумулятор. Также он добавил, что подобная ситуация может случиться только при температурах от минус 15 градусов.

Автоэксперт Михаил Колодочкин ранее рассказал, что старый или разряженный аккумулятор является одной из наиболее опасных неисправностей автомобиля при поездках в сильный мороз является. Он также предостерег от поездок с налипанием большого объема снега на колесных арках. Еще одна проблема может возникнуть из-за застывания омывающей жидкости в форсунках, что характерно для «незамерзайки», продающейся в России.