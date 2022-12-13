Назван способ побороть бесонницу Психотерапевт Нурдаев призвал отказаться от гаджетов перед сном

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Чтобы побороть бессонницу, следует заранее готовиться ко сну, рассказал «Радио 1» психотерапевт Виктор Нурдаев, комментируя новость о росте спроса среди россиян на снотворные на 43% в ноябре. По его словам, за четыре часа до отхода ко сну важно сделать упражнения с кардионагрузкой, а за два часа — перестать использовать гаджеты, а также создать ассоциируемую с отдыхом зону. Он также уточнил, что если проблемы со сном продолжаются больше четырех недель, это может стать поводом обратиться к психологу или психотерапевту.

Не использовать гаджеты за два часа до сна, создавать комфортную зону для сна, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардионагрузкам. Если бессонница сохраняется на протяжении больше четырех недель — необходимо обратиться к психологам и психотерапевтам, — рассказал Нурдаев.

Специалист пояснил, что зимой из-за короткого светового дня у людей чаще вырабатывается гормон сна мелатонин, поэтому у многих также могут наблюдаться проблемы с сонливостью.

Эндокринолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что улучшить засыпание помогут травяные сборы из ромашки, мелиссы и мяты. Она посоветовала пить настои около 19–20 часов вечера, чтобы успокоить свою нервную систему после тяжелого рабочего дня. По ее словам, просто попить травки для полноценного сна будет недостаточно, нужно еще отключить все гаджеты и телевизор и посвятить время общению с близкими или принять водные процедуры.