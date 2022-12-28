Назван способ облегчить отказ от курения Врач Гамбарян посоветовала желающим бросить курить добавить в рацион сыры, рыбу и фрукты

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Забыть о привычке курить можно с помощью овощей — палочек из моркови, сельдерея, огурца. Они на время займут руки и отвлекут от курения, рассказала РИАМО врач Маринэ Гамбарян. Также она порекомендовала добавить в рацион сыры, рыбу и фрукты, потому что они способны сделать вкус сигарет несносным, тогда как мясо способствует получению удовольствия от курения. Эксперт также посоветовала отказаться от газированных и сладких напитков и алкоголя, так как они могут вызвать тягу к сигаретам.

Врач рассказала, что обильное питье необходимо в период отказа от курения. По ее словам, из напитков лучше всего подходят травяные и фруктовые чаи, а также обычная вода. Помимо того, эксперт призвала бросающих курить сохранять позитивный настрой, так как для устойчивого результата в борьбе с никотиновой зависимостью требуется длительное время.

Гамбарян добавила, что для отказа от курения эффективна не только работа над собой, но также сочетание фармакотерапии, то есть использование различных таблеток и никотиновых пластырей, и консультации психологов.

Ранее стало известно, что около 50% россиян поддерживают введение запрета на продажу сигарет гражданам тем, кто родился после 2009 года. Соответствующее исследование портала Superjob проводилось в связи с аналогичным запретом, который был введен в Новой Зеландии. Как утверждают авторы опроса, за подобные меры в России также высказались 35% курильщиков.