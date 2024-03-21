Назван способ обеспечить реальный нейтралитет Украины «Национальная оборона»: нейтралитет Киева обеспечит размещение войск РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только с размещением российских войск на западной границе Украины, говорится в статье ученых российской Академии военных наук в журнале «Национальная оборона». По их мнению, часть элиты в США уже понимают бесперспективность продолжения прежнего курса поддержки Киева. И в администрации президента Джо Байдена стали думать над тем, как решить проблему.

Американцы понимают, что одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет, поэтому необходимо, чтобы его подкрепили США и союзники по НАТО. Реальный нейтралитет Киева обеспечит только размещение российских войск на западной границе Украины, — пояснили авторы.

Ранее политолог Гленн Дисен выразил мнение, что Россия намерена помешать расширению Альянса и принятию Украины в состав НАТО присоединением территории от Харькова до Одессы. Он отметил, что еще до начала спецоперации, когда РФ требовала от Украины нейтрального статуса, речь об этом не шла.

Он напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором тот пообещал принятие Украины в состав Альянса после окончания конфликта. Поскольку нейтралитет Украины по-прежнему отвергается, Москва видит единственный ответ на экзистенциальную угрозу в расширении зоны безопасности, пояснил политолог.