Назван способ максимально продлить жизнь подаренным на 8 Марта тюльпанам Биолог Опарин: тюльпаны дольше всего живут в чистой проточной воде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подаренным на 8 Марта тюльпанам можно максимально продлить жизнь, если поставить их в чистую проточную воду комнатной температуры, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Он также посоветовал обрезать стебли тюльпанов под углом под струей проточной воды, чтобы они лучше поглощали влагу.

Используйте чистую и прохладную проточную воду, лучше комнатной температуры. Обрежьте стебли тюльпанов под углом под проточной водой — это поможет им лучше поглощать влагу. Удалите лишние листья с нижней части стеблей, чтобы они не попадали в воду и не способствовали ее загниванию. Не ставьте тюльпаны рядом с фруктами или овощами, так как они могут выделять этенилен и ускорить процесс увядания цветов, — отметил Опарин.

По его словам, необходимо регулярно менять воду в вазе, промывать стебли и удалять увядшие лепестки. Собеседник подчеркнул, что сахар или водку добавлять не обязательно, так как это может только навредить.

Относительно кипяченой воды для тюльпанов — это скорее миф. Кипячение воды может убить микробы, что может поспособствовать увеличению срока цветения цветов, но при этом может повредить структуру стеблей и ускорить процесс их увядания, — подытожил Опарин.

Ранее эксперт по этикету Кристина Галоян заявила, что самый популярный подарок женщинам к 8 Марта — цветы — на самом деле является неэтичным, если они преподнесены без вазы. Также, по ее словам, дамы не любят стандартные коробки конфет из супермаркета.