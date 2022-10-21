Назван способ легко отказаться от сладостей Диетолог Бобровский назвал способом отказа от сладостей их замену на натуральные ягоды

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Чтобы отказаться от любимых булочек и конфет, необходимо заменять сладкое натуральными ягодами и фруктами, которых в осенний сезон очень много, рассказал «ФедералПресс» врач-диетолог Андрей Бобровский.

Осень — это хорошее время для устранения из своего рациона так называемых простых углеводов, либо рафинированных продуктов, — отметил диетолог.

По его словам, к таким относятся продукты, которые подверглись тщательной обработке. Это различные сладости, выпечка, газированные напитки, шоколад и так далее.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала: чтобы иммунитет был крепким, стоит отказаться от продуктов, содержащих сахар и изготовленных из обработанной муки. По словам специалиста, такие изделия не только разрушают иммунитет, но повышают риск бактериальных инфекций. Такое же негативное влияние на здоровье имеют, по ее словам, алкогольные напитки и сладкие газированные напитки. Русакова объяснила, что все эти продукты влияют на проницаемость сосудистой стенки, позволяя микробам легко проникать в организм. Кроме того, в сладкой среде быстрее размножаются бактерии.

В свою очередь диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова предупредила об опасности употребления продуктов, содержащих скрытый сахар. Она отметила, что такое «незаметное» потребление сахара может доходить до 200–250 граммов в день, что превышает норму в 5–10 раз. «Скрытый» сахар, по ее словам, встречается в таких продуктах, как хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы, готовые соусы, каши быстрого приготовления, готовые завтраки, йогурты с добавками, безалкогольные напитки и пакетированные соки.