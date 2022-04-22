Назван способ, как сделать церемонию поднятия флага интересной для детей

Торжественная церемония поднятия флага и исполнения гимна РФ в российских школах не должна быть обязательной для детей, их не должны наказывать за пропуск данного мероприятия, считает детский психолог Наталья Наумова. По её мнению, церемония станет интересной, если школьники будут лично участвовать в ней, пишет «Слово и Дело».

Идея хорошая, потому что это будет сплачивать ребят. Они будут вместе делать общее дело. Будет интереснее прийти пораньше в школу, чтобы была линейка, чтобы все собрались, вместе спели, вместе подняли флаг. Важно при организации этого процесса именно заинтересовывать, а не наказывать. Главное, чтобы это не было «обязаловкой», чтобы не ругали детей за это, чтобы это не становилось стресс-фактором, — пояснила Наумова.

При этом, отметила психолог, крайне важно, чтобы школьники на торжественной церемонии не выступали в роли статистов. Им стоит разрешить самостоятельно поднимать флаг, при этом сама возможность тянуть фал может расцениваться как оказанная честь, тем самым мотивируя детей на успехи в школе.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский высказал мнение, что в российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США.

По мнению помощника президента, аналогичную систему необходимо внедрить в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня». Он выступил с инициативой от имени комиссии направить эту рекомендацию в Минпросвещения РФ. Члены комиссии поддержали идею единогласно.