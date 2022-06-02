Назван способ измерить давление без тонометра Кардиолог Османов: артериальное давление можно определить по пульсу или с помощью телефона

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артериальное давление можно определить по пульсу или с помощью приложения на телефоне, рассказал врач-кардиолог Рустем Османов изданию РИАМО. На высокое давление укажет учащенный и неритмичный пульс, но всё-таки без тонометра показатели будут неточными, они зависят от условий и эмоционального состояния человека, предупредил врач.

Для измерения частоты пульса необходимо зафиксировать пальцы в области запястья, прощупать пульс и посчитать с помощью секундомера количество ударов в минуту. В норме частота сердечных сокращений — 60–80 ударов в минуту. Самостоятельно таким образом сложно правильно измерить себе давление, поэтому специалисты считают такой способ неточным, — сказал Османов.

Он добавил, что высокое давление часто проходит без симптомов, но негативно влияет на работу сердца, почек и головного мозга, а также увеличивает риск развития тяжёлых заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек.

Османов посоветовал отслеживать показатели давления даже здоровым людям.

Ранее сообщалось, что одним из средств для борьбы с высоким артериальным давлением является каркаде — чай из гибискуса. По данным учёных, гибискус действует на систолическое кровяное давление, причём особенно эффективно в случае его повышения.