Назван способ избежать заражения COVID-19 в майские праздники Инфекционист Малышев рассказал, как избежать заражения COVID-19 в майские праздники

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Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в майские праздники следует больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом. Эксперты отмечают, что риск распространения вируса в закрытом помещений многократно усиливается из-за скопления людей. Отмечается, что нахождение на свежем воздухе также способствует улучшению самочувствия, пишет РИА Новости.

На свежем воздухе больше времени проводите, а не в помещении, — посоветовал Малышев.

Кардиолог Юрий Беленков ранее рассказал, что коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции. Эксперт добавил, что инфекция также воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков ранее заявил, что повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, в новый эпидемический сезон. По словам эксперта, если не появятся новые мутации, то пик заболеваемости станет сезонным. Он отметил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к вирусу и летом ситуация будет стабильная.