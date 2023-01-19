Диетолог Нурия Дианова рассказала «Москве 24», что разнообразный рацион питания поможет избежать срывов при похудении. Эксперт отметила, что строгие диеты, которые предполагают употребление только одного продукта, чаще остальных приводят к срывам. Она предостерегла от употребления лишь одной малокалорийной куриной грудки в течение нескольких дней.
Часто люди садятся на строгие диеты, предполагающие употребление только одного продукта в течение нескольких дней. Подобное однообразие в питании в большинстве случаев и приведет человека к срывам. Напротив, разнообразие поможет этих срывов избежать, — сказала Дианова.
Специалист указала на то, что в рационе тех, кто пытается сбросить лишний вес, обязательно должны присутствовать белки, клетчатка, сложные углеводы и жиры.
Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.