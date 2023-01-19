Назван способ избежать срывов при похудении Диетолог Дианова: разнообразный рацион поможет избежать срывов на диете

Фото: Roman Möbius / www.imago-images.de / Global Look Press

Диетолог Нурия Дианова рассказала «Москве 24», что разнообразный рацион питания поможет избежать срывов при похудении. Эксперт отметила, что строгие диеты, которые предполагают употребление только одного продукта, чаще остальных приводят к срывам. Она предостерегла от употребления лишь одной малокалорийной куриной грудки в течение нескольких дней.

Часто люди садятся на строгие диеты, предполагающие употребление только одного продукта в течение нескольких дней. Подобное однообразие в питании в большинстве случаев и приведет человека к срывам. Напротив, разнообразие поможет этих срывов избежать, — сказала Дианова.

Специалист указала на то, что в рационе тех, кто пытается сбросить лишний вес, обязательно должны присутствовать белки, клетчатка, сложные углеводы и жиры.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.