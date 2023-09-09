Назван способ избежать конфликта с детьми из-за приложения для слежки Психолог Маденко призвала открыто говорить с ребенком о вопросах безопасности

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С ребенком следует открыто говорить о вопросах безопасности и рассказывать ему о мерах предосторожности и рисках, заявила NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. По ее словам, это поможет избежать конфликта с детьми из-за приложения для слежки.

Полагаю, что до 10 лет это приложение и эта функция не будет вызывать внутренних протестов у ребенка. Однако в подростковом возрасте ситуация меняется. Приходится договариваться с ребенком — нужно ли ему это, — объяснила эксперт.

По словам Маденко, для подростков очень важны границы. Как отметила психолог, в этом возрасте нарушением установленных рамок является любое вторжение в личную жизнь, в том числе отслеживание через телефон.

Если это [приложение для слежки] используется скрытно, то и вовсе [расценивается как] предательство со стороны родителя. Если же подросток против, а родитель продолжает использовать [приложение], скрыто или насильно отслеживая его [ребенка] местоположение, то такое использование приводит к подрыву доверия, протесту и открытому противостоянию, — предупредила Маденко.

Психолог предложила использовать приложение для слежки ситуативно. Для этого нужно обсудить с ребенком, что в его жизни могут происходить события, где ему потребуется защита, отметила Маденко.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, при этом ни в коем случае нельзя критиковать его или ставить ультиматумы. По ее словам, взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку, но при этом важно проявлять понимание, сочувствие и принятие.