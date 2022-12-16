Назван способ есть пельмени без вреда для фигуры Диетолог Русакова посоветовала есть пельмени вместе с овощами

Чтобы есть пельмени без вреда для фигуры следует придерживаться двух простых правил, рассказала «Москве 24» диетолог Дарья Русакова. Их стоит употреблять только два раза в неделю в количестве 10-15 штук, если они среднего размера, рассказала специалист. При этом есть пельмени нужно вместе с овощами, которые облегчат их усвоение.

Лучше есть где-то 10–15 штук среднего размера два раза в неделю. Желательно при этом употреблять овощи. Тогда пельмени будут лучше перевариваться, — рассказала Русакова

Диетолог отметила, что пельмени чаще являются популярным продуктом в зимний период, так как помогают согреться. Однако злоупотребление ими может к набору лишних килограммов.

Если есть их в большом количестве, будет превышение по калорийности. В дальнейшем это приведет к набору веса, — предупредила Русакова.

Нутрициолог-диетолог Наталия Чистякова ранее рассказала, что многие россияне стараются привести свой вес в норму к Новому году, но после новогодних застолий вновь набирают лишние килограммы. Чтобы этого не произошло, следует изначально правильно худеть, соблюдая определенное время для приема пищи. По словам специалиста, если наладить сам режим питания, то вес уйдет безвозвратно и новогоднее изобилие не скажется на фигуре.