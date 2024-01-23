Назван способ эффективно восполнить недостаток витамина D зимой Нутрициолог Ломакина-Румянцева: поднять уровень витамина D помогает жирная рыба

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Восполнить дефицит витамина D зимой поможет добавление в рацион тунца, сардин, шампиньонов и апельсинового сока, заявила АГН «Москва» нутрициолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Ломакина-Румянцева. Она также посоветовала проводить больше времени на открытом воздухе.

В зимний период, когда солнечные лучи становятся менее интенсивными, организм может испытывать недостаток витамина D. <...> Наиболее доступные источники в ряде продуктов, которые следует включить в свой рацион, это жирные виды рыб (лосось, горбуша, нерка), тунец, сардины и макрель, сельдь, икра. Также стоит добавить шампиньоны, апельсиновый сок и молочные продукты, — сказала Ломакина-Румянцева.

Она отметила, что при упадке сил в зимний период лучшим вариантом станет консультация врача и сдача необходимых анализов.

Ранее нутрициолог Екатерина Кузина рассказала, что хлеб из цельнозерновой муки без добавления сахара и дрожжей содержит множество полезных элементов, поэтому не стоит полностью отказываться от употребления мучного. При этом, по ее словам, многие ингредиенты невозможно найти в других продуктах.

Как пояснила нутрициолог, хлеб содержит витамин Е, витамины группы В, способствующие нормализации работы нервной и сердечно-сосудистой систем, кишечника, а также микроэлементы калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо, ванадий, марганец, кобальт и другие, причем многие из них усваиваются организмом лучше именно из хлеба. Эксперт обратила внимание, что пышные белые булки действительно не полезны для здоровья, а белый хлеб лучше употреблять в подсушенном виде и лишь в случае отсутствия проблем с ЖКТ.