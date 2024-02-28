Назван список вещей, которые сделают фигуру нелепой Дизайнер Наз Маер посоветовал отказаться от вещей не по размеру

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Чтобы не испортить свой внешний вид, нужно отказаться от любых вещей не по размеру, а также от предметов гардероба из некачественных материалов, посоветовал в беседе с «Вечерней Москвой» дизайнер Наз Маер. Как подчеркнул специалист, сделает фигуру нелепой также одежда, вышедшая из моды.

Нередко мы держимся за вещи, которые нам больше не подходят, в надежде, что они когда-нибудь снова войдут в моду или мы вернемся в прежнюю форму. Кроме того, девушки нередко покупают что-то слишком маленького размера в качестве стимула для похудения или потому, что вещь очень понравилась, но в наличии нет нужного размера. Однако держаться за эти предметы гардероба, которые вы не можете физически носить, — это очень плохая идея, — сказал Маер.

По словам дизайнера, одежда должна скрывать недостатки и подчеркивать достоинства, но не наоборот. Поэтому при выборе одежды нужно тщательно соблюдать силуэтные линии и убрать из гардероба вещи, которые не подходят к типу фигуры. Так, например, чем короче верх, тем длиннее выглядят ноги, а силуэт становится более вытянутым и стройным. Также визуально укорачивают силуэт горизонтальные полоски.

Кроме того, Маер посоветовал отказаться от сапог до середины голенища. Такая обувь сделает ноги зрительно шире и массивнее.

Стоит выбрать сапоги длиной до колена, чтобы ноги казались длиннее и изящнее. Но обувь не должна быть украшена шнуровкой или другими горизонтальными элементами — они испортят весь эффект, — добавил он.

Стилист Наз Маер ранее предупредил, что берет и меховая оторочка на воротнике пальто являются деталями образа, способными визуально сделать женщину старше своих лет. Также, по его словам, «добавляют» возраст крупный цветочный принт на одежде и жакет в «гусиную лапку».