Назван список вещей, которые необходимо сделать перед путешествием Турэксперты назвали вещи, которые необходимо сделать перед путешествием

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Эксперты составили список вещей, которые необходимо сделать при подготовке к заграничному путешествию, сообщает РИА Новости. По мнению специалистов, начинать готовиться к поездке надо за месяц с покупки билетов.

Следующим шагом должна стать подготовка документов для визы, при необходимости — получение пропуска в погранзону. В этот же период следует изучить таможенные правила, проверить сроки действия паспортов, водительских прав, вакцинации. Также надо будет купить медстраховку и валюту.

За неделю до поездки следует сохранить в телефоне билеты и подтверждения бронирования гостиницы. Также надо отправить себе на почту или в мессенджер копии важных личных документов для путешествия. Речь идет о паспорте, страховке, билетах. Важно не забыть пополнить счет мобильного телефона и освободить в его памяти место для фотографий.

За день до отъезда необходимо, если летите самолетом, зарегистрироваться на рейс, уточнить терминалы вылета и прилета, снять наличные на мелкие расходы, купить еду и напитки в дорогу.

Перед выходом из дома надо проверить нужные документы, деньги, телефоны и ключи. Также опытные путешественники рекомендуют «проверить на сайтах оплату налогов и штрафов ГАИ», «оставить дома немного налички» и даже «написать завещание».

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что при поездке в страны Евросоюза россиянам стоит отказаться от путешествий на личном автомобиле в связи с возможной конфискацией транспортного средства. Он подчеркнул, что пока было зарегистрировано около десятка таких случаев, при этом все они произошли на границе с Германией. Эксперт уверен, что проблем с ввозом личных телефонов, планшетов, одежды или парфюма не возникнет.