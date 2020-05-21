Назван список связанных с коронавирусом запретных тем на YouTube

https://static.news.ru/photo/ed7f7d52-9b95-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters/www.imago-images.de/Global Look Press

Google подготовила перечень тем, касающихся COVID-19, которые не должны упоминаться в видеороликах, загружаемых на YouTube.

Список приводит «Москва 24». Всего в нём шесть пунктов. Прежде всего, запрещено публиковать видео, где говорится, что коронавируса не существует. Следующий запрет касается призывов пользоваться средствами народной медицины. Третий пункт запрещает призывать в видео к лечению с помощью молитв и обрядов. Запрещено сообщать недостоверные сведения о существовании лекарства или вакцины от коронавируса. Пятое ограничение касается сообщений о том, что какое-то лекарство может предотвратить COVID-19. Наконец, последний пункт запрещает призывать к отказу от профессиональной медицинской помощи.

Отмечается, что после трёх предупреждений каналы нарушителей будут блокироваться.

Как писал NEWS.ru, в рамках борьбы с фейками о коронавирусе СК РФ возбудил уголовное дело о распространении ложной информации после появления в соцсетях видеоролика о продаже в магазинах Москвы медицинских масок, переданных России в качестве гуманитарной помощи.