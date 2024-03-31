Назван сервис Google, который скоро прекратит работу Bleeping Computer: Google Podcasts будет закрыт в ближайшую неделю

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Американская компания Google закроет собственный сервис Google Podcasts в Соединенных Штатах уже на следующей неделе, сообщает издание Bleeping Computer. По его информации, пользователи по-прежнему смогут слушать подкасты на YouTube Music. Однако издание отмечает, что любители Google Podcasts считают такой метод неудобным.

Хотя YouTube Music предоставляет базовые функции прослушивания подкастов, пользователи Google Podcasts считают его слишком неудобным, поскольку в нем отсутствуют фильтры поиска и сортировки, — говорится в публикации.

Издание отметило, что Google уже начала уведомлять пользователей о прекращении работы Google Podcasts с 2 апреля. Компания рекомендует пользователям перенести все подписки на YouTube Music до этого срока.

Ранее приложение Mir Pay пропало из Google Play. Оно перестало отображаться как в магазине, так и в поисковике. Депутат Государственной думы Антон Горелкин предположил, что эта мера лишь приведет к популяризации российского магазина Android-приложений RuStore.

Также ранее IT-эксперт Сергей Белов сообщил, что Google способна заблокировать только те устройства, которые выпущены под ее брендом. По его словам, для устройств других производителей, работающих на Android, корпорация может лишь ограничить доступ к собственным сервисам, но не отключить сам гаджет.