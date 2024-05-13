Назван самый ужасный вид секса для большинства женщин

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Утренний секс является самым ужасным видом интимной близости для большинства женщин, заявила писатель Алмара Абгарян в беседе с изданием Metro. Она сослалась на данные опроса, согласно которым лишь 11% женщин одобряют секс до девяти утра. Писатель также рассказала о своем опыте, добавив, что не получает удовольствия от раннего интима.

Если я скажу да утреннему сексу, то не получу удовольствия. Вместо этого я буду смотреть на часы и думать, что у меня есть другие дела, — объяснила Абгарян.

Помимо отвлекающих моментов вроде составления списка дел, женщин раздражает несвежее дыхание, добавила она. По словам писателя, решить эту проблему можно при помощи «утреннего этикета». Так, Абгарян оставляет около кровати жвачку и бутылку воды.

Если после пробуждения я кажусь слишком напряженной, он просто гладит меня по плечу и идет варить кофе, — добавила она.

Ранее врач-сексолог Стивен Снайдер рассказал, что мужчины могут быстрее восстанавливать эрекцию после полового акта, если будут придерживаться здорового образа жизни. По его словам, с возрастом этот процесс будет занимать больше времени.