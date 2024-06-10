Назван самый популярный у россиян тип денежных вкладов ЦБ РФ сообщил о приросте средств на срочных вкладах

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Россияне в последнее время стали чаще открывать срочные вклады, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Южном главном управлении ЦБ РФ. По его словам, которые приводит ТАСС, интерес населения именно к этому банковскому продукту объясняется возможностью фиксации высокой процентной ставки.

Особенно быстро растут срочные вклады. Банки могут предлагать накопительные вклады, по которым они могут снижать ставки в одностороннем порядке. А в срочном вы можете зафиксировать доходность на год, на три года. Именно по этим вкладам сильный прирост средств населения, — разъяснил Тремасов.

При этом он назвал уникальной текущую ситуацию в России, когда по вкладам наблюдаются двузначные ставки. Как полагает Тремасов, сейчас у россиян есть возможность приумножить накопления.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор придерживается позиции по достижению инфляции в 4%. По ее словам, важно не только добиться этих показателей, но и поддерживать их. Кроме того, она назвала высокой вероятность дополнительного повышения ключевой ставки. Набиуллина полагает, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале 2024 года.