Назван самый популярный город России среди туристов в августе Тревел-блогер Ансталь: Калининград - один из самых привлекательных городов в августе

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Калининград — это один из самых привлекательных городов России в августе, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, помимо богатого культурного наследия, туристы отправляются на отпуск к Балтийскому морю. Несмотря на то, что это море не самое теплое, пляжи полностью «забиты», отметила блогер.

До середины августа в Калининграде можно купаться, хоть море и не самое теплое, пляжи забиты под завязку. Обязательно нужно посетить Янтарный пляж с белоснежными красивыми пляжами. Из интересных мест, в которые можно отправиться самостоятельно или в качестве экскурсии, советую посетить Куршскую косу. Недалеко от нее находится «Танцующий лес» — это уникальное место, где можно сделать множество волшебных фотографий, — рассказала Ансталь.

Также блогер посоветовала посетить средневековый замок Нессельбек. Она считает, что там туристы смогут почувствовать себя настоящими рыцарями, — облачиться в кольчугу и покататься на лошадях, или отправиться в местную пивоварню.

Ранее глава турфирмы Дмитрий Мир назвал лучшие заграничные направления для отдыха в августе. По его словам, несмотря на «сумасшедшие» цены, Турция по-прежнему остается самым популярным направлением для российских туристов.Также за последние годы стали популярными такие направления, как Мальдивы и Сейшелы. Эксперт добавил, что Египет и Арабские Эмираты — не лучшее направление для отпуска в конце августа из-за климатических условий.