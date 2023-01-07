Назван самый полезный сок для укрепления иммунитета Диетолог Мойсенко назвала гранатовый сок самым полезным для укрепления иммунитета

Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Гранатовый сок является полезным продуктом для укрепления иммунитета, заявила кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. В интервью радио Sputnik медик подчеркнула, что напиток улучшает работу кишечника, где вырабатываются клетки для иммунного ответа.

Гранатовый сок во все времена считался самым полезным соком. Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа. В результате у человека прибавляются силы, он ощущает прилив энергии, — рассказала Мойсенко.

Диетолог добавила, что гранатовый сок содержит жирорастворимые витамины D, E и K и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, по словам врача, он поднимает уровень гемоглобина в крови, тем самым помогая в лечении анемии.

По словам Мойсенко, максимальную пользу от напитка можно получить при приготовлении его в домашних условиях: выжать сок из фрукта, затем добавить немного воды и выпить в течение получаса. Врач добавила, что почти во все готовые соки добавляется сахар в качестве консерванта.

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