Назван самый подорожавший в России продукт ФОМ: половина россиян назвала сахар самым подорожавшим продуктом в мае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половина россиян считает, что с начала мая сильнее всего подорожал сахар, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованного на сайте социологического центра. Второе и третье место в ценовом антирейтинге, по мнению покупателей, занимают мясо и птица, а также молоко и молочная продукция. Каждый пятый россиянин при этом говорит о росте цен на алкоголь.

Так, 46% россиян отметили подорожание мясной продукции, а 43% — молочной. 39% опрошенных заметили рост цен на растительное масло, а также рыбу и морепродукты. Макароны подскочили в цене по мнению 37% респондентов, овощи — по мнению 35%.

Кроме того, 20% россиян считают, что за последние четыре недели выросли цены на алкогольную продукцию. Опрос проводился 27-29 мая. В нём участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет из 53 регионов России.