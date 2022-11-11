Назван самый опасный вид эпиляции Врач Жданова: бритье нежелательных волос на теле может стать причиной фолликулита

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Врач Анастасия Жданова рассказала «Известиям», что удаление нежелательных волос на теле с помощью бритвы может привести к фолликулиту. Эксперт отметила, что в этом случае волосяной фолликул заражается стафилококками или грибком. Она добавила, что удаление волос с помощью воска может также стать причиной травм, если процедура не проводится у профессионалов.

Если эпиляция воском выполняется непрофессиональным мастером, то существует риск не только вызвать сильную боль во время удаления полоски, но и повредить поверхностные слои клеток кожи. Это чревато травмами, гематомами, с последующим присоединением инфекции, — сказала Жданова.

Специалист отметила, что даже лазерная эпиляция не гарантирует полное удаление волос с обрабатываемой области тела. Жданова указала на то, что процедуру приходится повторять хотя бы раз в год, чтобы закрепить нужный результат.

Дерматолог Ольга Андриянова ранее рассказала, что красные пятна на теле могут свидетельствовать об аллергических реакциях и стрессе. Эксперт отметила, что в качестве аллергенов могут выступить пыль, стиральный порошок, укусы насекомых и продукты питания. Она добавила, что при правильно подобранном лечении пятна могут исчезнуть за более короткий срок.