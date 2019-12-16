https://static.news.ru/photo/796e6446-2075-11ea-a6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Учёный из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал напитки, которые быстрее всего приводят к опьянению и вызывают жуткое похмелье. По его словам, на эффект влияет содержание в них этанола.

Сосабовски считает херес и портвейн напитками, от употребления которых проще всего опьянеть. Этому способствует их быстрая всасываемость и относительно высокое содержание алкоголя — около 20 градусов, сообщает Daily Mail.

По мнению учёного, сильному опьянению способствует также употребление виски и других крепких напитков. Однако высокий градус не позволяет кровеносной системе всасывать их быстро. К напиткам, вызывающим быстрое опьянение, Сосабовски отнёс также игристые вина. Объяснил это тем, что газация повышает всасываемость.

Профессор не рекомендует во время застолья чередовать алкоголь с водой. Он считает, что такой приём понижает процент этанола вдвое, именно до 20 градусов. Из-за этого человек более быстро пьянеет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор рекомендует проверять алкоголь при помощи смартфона. Помимо давно известных рекомендаций, таких как не покупать алкоголь с рук или в киосках, ведомство не советует покупать спиртное в Интернете, так как реализация выпивки через Сеть в России запрещена. Кроме того, проверить алкоголь можно ещё до покупки при помощи смартфона. Для этого на гаджет нужно загрузить приложение «АнтиКонтрафакт Алко».