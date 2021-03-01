Назван самый экзотичный и оригинальный цветок к 8 Марта

https://static.news.ru/photo/522b9670-7b09-11eb-bc52-96000091f725_660.jpg Протея Фото: pinterest.com

Самым экзотичным и оригинальным цветком, который можно подарить женщинам на 8 Марта, является протея. По мнению экспертов, именно это растение способно вызвать у представительниц прекрасного пола умиление, восхищение и восторг.

Так, в интервью РИА Новости эксперт по современному этикету Татьяна Баранова отметила , что протея — очень необычный и невероятно красивый цветок на толстой ножке, который долго не вянет и сохраняет свежесть.

Это красивая, но доступная экзотика. На моей практике, когда нужно было кого-то удивить и сделать так, чтобы человек озадачился тем, что это необычно и нестандартно, протея подходила превосходно, — рассказала эксперт.

В свою очередь, специалист по этикету, историк и писатель Элеонора Басманова, не отрицая оригинальность протеи, заметила, что радость у женщин могут вызвать и букеты традиционных весенних цветов — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, сирень и выращенные в оранжерее ландыши.

Букет из 20–30 тюльпанов может произвести на женщину очень большое впечатление. Луговые цветы — можно собрать. Также подходят цветы в горшке, которые проживут весь цикл — от пробуждения до появления, — сообщила Басманова.

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